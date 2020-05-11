كريستيان لي «نجم مطلق» في الـ ١٢ من العمر

حجز مكاناً له مع العظماء مبكراً وتمكّن من أن يتحوّل بعمر الثانية عشرة إلى «نجم مطلق»، كريستيان لي عازف كمان من ملبورن الأسترالية، وقد أصبح حديثاً الفنان الأصغر على الإطلاق الذي توقع معه شركة «ديكا» البريطانية عقداً. سيطلق كريستيان في وقت لاحق من الشهر مقطوعته الجديدة وهي عبارة عن توليفة معاصرة مستوحاة من لحن صيني فلكلوري. وأعربت هيلين لويس المنتجة التنفيذية في الشركة عن انبهارها بموهبة الطفل الصيني الأسترالي، لويس، منذ كان في العاشرة من العمر حيث أصبح أصغر فائز على الإطلاق حصل عام 2018 على جائزة الشركة لتأديته مقطوعة «صيف» لفيفالدي. وفي الإطار قالت هيلين: «لقد صعقت بمهارته ونضوجه وحسّه الموسيقي».(إعداد ـ فاتن صبح)

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