المديرية العامة للسجون السعودية تستعيد حسابها على تويتر بعد اختراقه

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت المديرية العامة للسجون السعودية بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعرض صباح اليوم الأحد لاختراق ونشر بعض التغريدات غير صحيحة.

وأوضحت انه تم استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وعبرت المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني.

وأكدت مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره.

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