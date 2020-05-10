بالفيديو.. ابن يقضي 10 أعوام في تجهيز هدية لوالده

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

لم يملك المنتج التلفزيوني البريطاني مالكوم جيري أي فكرة عن سبب دعوته للبرنامج الصباحي "فطور بي بي سي"، حيث فاجأه ابنه بعزفه أغنيته المفضلة على البيانو، في عيد ميلاده السبعين.

وقضى الابن أولي عشر سنوات يتعلم العزف على البيانو سراً، ليهدي والده الذي لم يؤمن بموهبته قبل عشر سنوات من الآن مقطوعته المفضلة بعزفه.

وقال أولي بعد أن أتم عزفه على البيانو: "أبي لا أعرف إذا كنت تتذكر، كنت في السابعة عشرة من عمري وقلت لك إنني أخطط لتعلم موسيقى الجاز والعزف على بيانو، وضحكت أنت وصديقك".

وأضاف: كلاكما ضحك علي، ربما نسيت الموقف بعد مرور دقيقة، لكن ذلك الموقف هو الذي جعلني ما أنا عليه الآن".

أولي، يعمل منتجاً للأفلام، يقول إن تلك المحادثة ظلت تتردد في سمعه، حتى قرر وهو في العشرين من عمره أن يتعلم العزف سراً، ليفاجئ والده في عيد ميلاده بعد أن يتقنه ليثبت لوالده أن رأيه فيه كان في غير محله.

واحتفظ الابن أولي بيوميات فيديو لجهوده، أظهرته وهو يمارس العزف في غرف نوم مختلفة على مر السنين وأثناء دراسته في جامعة ليدز.

واستغل أولي فترة الحظر العام في بريطاني ليكثف دروسه، لينتهي من مشروع عمره.

ذهل الأب عند رؤية ولده يعزف على البيانو بمهارة، وظهر عليه التأثر بالمشهد؛ حيث غالب دموعه، وعلق مازحاً: "يا لي من أب سيء، سأذهب وأقفز في نهر تايم على ما أعتقد!".

وأضاف: "نجاح باهر، أنا فخور جدا بك يا بني، وهذه أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن تعطي أي شخص".

وانتشر الجزء المخصص لهذه المفاجأة على وسائل التواصل، وحظي بتفاعل كبير من روادها الذين أبدوا تأثرهم بالهدية وبمثابرة أولي، كما أشادوا بعزفه المتمكن.

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