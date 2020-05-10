«سوان» متاح للرؤية بالعين المجردة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد مركز الفلك الدولي ومقره أبوظبي، أنه أصبح بالإمكان الآن رؤية المذنب اللامع «سوان» بالعين المجردة في سماء المنطقة، بعد أن اقتصرت إمكانية رؤيته في النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في بيان أن المذنب سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض يوم 12 مايو ليقع حينها على مسافة 83 مليون كلم من الأرض.

وسيصل إلى أقرب نقطة من الشمس يوم 27 مايو ليقع حينها على مسافة 64 مليون كلم منها. ولفت عودة إلى أنه مع بداية شهر مايو أصبح يرى بشكل مناسب من منطقتنا ويشرق المذنب اليوم قبل حوالي ساعتين من شروق الشمس.

ويظهر هذه الفترة في جهة الشرق قبيل طلوع الفجر، ولمعانه الآن من القدر الخامس، أي أنه على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان مظلم تماماً، ومن المتوقع أن يزداد لمعانه بمرور الوقت إلى أن يصل ذروته يوم 21 مايو ليصبح من القدر 2.8، أي على حدود الرؤية بالعين المجردة حتى من داخل المدن.

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