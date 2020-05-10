يبلغ 116 عاماً في خضم الجائحة

المصدر: (الكاب - أ ف ب)

احتفل الجنوب إفريقي فريد بلوم بعيد ميلاده السادس عشر بعد المئة في كيبتاون (جنوب غرب) وهو يدخن سيجارة، في خضم وباء (كوفيد 19). وكان بلوم فقد قبل أكثر من قرن شقيقة له، بسبب الإنفلونزا الإسبانية. ويقول المعمر لوكالة «فرانس برس»: «لقد عشت فترة طويلة بنعمة الرب، فهو الملك واهب كل شيء».ولد فريدي بلوم في أديلاييد في مقاطعة الكاب 1904، كما هو وارد على شهادة الميلاد التي يحتفظ بها.

وقد تجعل منه هذه الوثيقة أكبر معمري العالم، ففي مارس الماضي، أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية البريطاني بوب ويتون على أنه عميد سن البشرية وعمره 112 سنة «فقط».

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