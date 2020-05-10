الحرمل.. دواء شعبي إماراتي للمرض والتعب

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن نبات الحرمل.

والحرمل هو من النباتات الصحراوية المعمرة، حيث إنه يتأقلم مع حر الصيف وجفافه، وهو يتواجد بكثرة في الإمارات العربية المتحدة، وبعض دول الخليج العربي مثل سلطنة عمان، وله فوائد كثيرة اكتشفها الإنسان الإماراتي وخاصة البدو، وقد استخدم الحرمل في عدة مجالات، نذكر منها أن ورق الحرمل يستخدم بعد ما يتم غسله وغليه في الماء، كدواء للاحتقان والزكام وأحياناً لآلام البطن باعتقاد أنه يقتل الديدان.

ويستخدم بخار الحرمل أيضاً لعلاج الجيوب الأنفية، كما يستعمل بعد تجفيفه كبخور في المنزل لقتل الفيروسات والجراثيم. كما يتم استعمال ماء الحرمل بعد غليه وتبريده في غسل الجمال بعد العودة من المطراش، لأنه يقضي على تعب السفر الطويل، وما زال أهل سباق الهجن يستعملونه بعد انتهاء السباقات.

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