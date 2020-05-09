الهند.. زواج عبر الإنترنت ومن وراء غياهب العزل

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

لم يتصور سوشين دانغ، وكيرتي نارانغ، عندما حددا موعداً مناسباً لزواجهما المدبر في الهند، أن مراسم العرس ستتم فيما مسافة ألف كيلومتر تفصل بينهما وأمام 16 ألف مدعو محجورين في منازلهم.

يقول سوشين دانغ محلل البيانات البالغ 26 عاماً والذي تزوج كيرتي نارانغ عبر تطبيق «زوم» في 19 أبريل: «ما كنا لنتصور أن زواجنا عبر الانترنت سيكون بهذا الكبر».

وجرى زواجهما في أماكن مختلفة بالهند، إذ لبس العريس الرداء التقليدي ولف رأسه بعمامة، كان في بومباي، فيما ارتدت العروس الأحمر والذهبي وهي جالسة مع والديها في غرفة الاستقبال في المنزل العائلي في مدينة باريلي الواقعة في ولاية أوتر براديش على بعد 1200 كيلومتر شمالاً.

في المقابل كان الكاهن الهندوسي، الذي ترأس مراسم الزفاف واقفاً أمام نار أوقدها في حديقة منزله في ولاية شاتيسغار في وسط الهند.

وقال العريس: «انضم نحو مئة مدعو إلى المراسم عبر التطبيق «زوم»، وقد قمنا ببث المراسم أيضاً عبر فيسبوك مباشرة وتابعها 16 ألف شخص إضافي».

وتخلل المراسم بعض المشكلات التقنية الصغيرة، مثل تشغيل مذياع بعض المسنين في العائلة بالخطأ، أو ظهور حيوانات منزلية فجأة على الشاشة. وفيما كانت الأجواء احتفالية انتهت على رقصة بوليوودية أداها أبناء عمه على الجانب الآخر من الشاشة.

ويروي أديش زافيري، مدير التسويق في هذا الموقع الذي دبر زواج سوشين دانغ وكيرتي نارانغ، ونظمه في ما بعد: «قررنا أن نكون رواداً والانتقال إلى الزيجات عبر الانترنت، الزواج هو على الأرجح اليوم الأهم في حياة شخص ما، وفكرنا بطريقة تجعله مميزاً وأقرب ما يكون إلى زواج فعلي».

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