زواج عبر الإنترنت بفاصل 1200 كيلومتر

المصدر: (نيودلهي - أ ف ب)

عندما حَدّد موعداً مناسباً لزواجهما المدبر في الهند، لم يتصور سوشين دانغ وكيرتي نارانغ، أن مراسم العرس ستتم فيما مسافة ألف كيلومتر تفصل بينهما وأمام 16 ألف «مدعو» محجورين في منازلهم.

يقول سوشين دانغ، محلل البيانات البالغ 26 عاماً والذي تزوج كيرتي نارانغ عبر تطبيق «زوم» في 19 أبريل الماضي، «ما كنا لنتصور أن زواجنا عبر الإنترنت سيكون بهذا الكبر».

وجرى زواجهما في أماكن مختلفة في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا. فالعريس الذي لبس الرداء التقليدي ولف رأسه بعمامة كان في بومباي، في حين كانت العروس، التي ارتدت الأحمر والذهبي، جالسة مع والديها في غرفة الاستقبال في المنزل العائلي في مدينة باريلي الواقعة في ولاية أوتر براديش على بعد 1200 كيلومتر شمالاً.

في المقابل كان الكاهن الهندوسي الذي ترأس مراسم الزفاف واقفاً أمام نار أوقدها في حديقة منزله في ولاية شاتيسغار في وسط الهند.

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