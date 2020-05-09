عودة ناجحة لمركبة الفضاء الصينية

المصدر: (بكين - أ ف ب)

أعلنت السلطات الصينية أمس، أن مركبة الفضاء الصينية الجديدة غير المأهولة التي أطلقت مطلع الأسبوع، «حطت بنجاح» على الأرض بعد مهمة تجريبية.

ويشكل ذلك نجاحاً تكنولوجياً للصين من شأنه السماح لها الشروع ببناء محطة فضائية كبيرة يتوقع أن يبدأ العمل عليها خلال السنة الحالية على أن تنجز في العام 2022.

وحطت مركبة العودة على الأرض في موقع هبوط محدد مسبقاً في شمال البلاد، على ما أوضحت وكالة الفضاء المكلفة الرحلات المأهولة. ونشرت صورة لعملية الهبوط في صحيفة «الشعب» الرسمية. وتهدف هذه المركبة بشكل أساسي إلى نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء المقبلة وإجراء رحلات مأهولة إلى القمر.

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