كمامات الوجه إلزامية للمسافرين

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت صحيفة «اندبندنت» البريطانية بأن كمامات الوجه ستصبح إلزامية لركاب الطائرات، على الرغم من تشكيك الرأي الطبي في فوائدها المحتملة في مكافحة فيروس كورونا.

ويأتي هذا التوجه من الصناعة نفسها، وفقاً للصحيفة، في ظل مطالبة شركات الطيران بوضع إجراءات متفق عليها دولياً في مجال سلامة الطيران، استعداداً لبدء تعافي القطاع من حالة التوقف التي سببتها الجائحة، حيث يُخشى أن يمتنع العديد من الركاب المحتملين عن السفر، في حال اعتقدوا بأن الطيران يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس من آخرين، وتأمل الصناعة أن يعيد استخدام كمامات الوجه الثقة بالطيران.

وحتى الآن، يعد عدد الركاب منخفضاً للغاية لأن الحفاظ على التباعد يمكن تحقيقه بشكل عام، إلا أنه مع تزايد الأعداد، فسيكون فرض قواعد التباعد الجسدي على مسافة مترين مستحيلاً عملياً. وفيما دعا مطار هيثرو إلى «معايير دولية مشتركة للسفر الجوي الآمن»، لم تتخذ الحكومة البريطانية ووكالة أمن الطيران الأوروبية ومنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» قرارها بعد بشأن الاحتياطات اللازمة للطيران.

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