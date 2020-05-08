إلغاء كرنفال نوتينغ هيل السنوي في لندن

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أعلن منظمو كرنفال نوتينيغ هيل في لندن، أمس، إلغاء نسخة هذا العام من الحدث الذي يجمع سنوياً مئات آلاف الأشخاص في نهاية أغسطس، بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وفي هذه السنة، «لن يعقد الكرنفال في شوارع نوتينغ هيل كما كان يحصل منذ أكثر من خمسين عاماً»، وفق بيان نشره المنظمون على الموقع الإلكتروني للحدث المعروف بالأزياء الملونة لمشاركيه والرقصات الحماسية.

وأضاف البيان: «هذا القرار لم يكن سهلاً، غير أن واقع وباء (كوفيد 19) ومسار الأوضاع لم يتركا أي خيار آمن آخر».

وأكد القائمون على الكرنفال أن «الأولوية لصحة الجميع».

ويعود تاريخ هذا الكرنفال، الذي يقام في غرب العاصمة البريطانية لندن، إلى مهرجانات الموسيقى الكاريبية في خمسينات القرن الماضي بعد أولى موجات الوافدين من المستعمرات البريطانية السابقة بعد الحرب العالمية الثانية.

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