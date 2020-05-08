دبور آسيوي ضخم «قاتل» يثير قلق نحّالي أمريكا

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

رصد دبور آسيوي ضخم، يعتبره الخبراء الأكبر في العالم ويلقبه البعض «الدبور القاتل»، للمرة الأولى على الأراضي الأمريكية، ما أثار قلق مربي النحل.

واكتشف اثنان من هذه الدبابير أواخر العام الماضي في ولاية واشنطن الغربية، ومنذ ذلك الحين، يحاول العلماء تتبع هذه الحشرات الغازية للقضاء عليها.

وقالت كارلا سالب، الناطقة باسم وزارة الزراعة في ولاية واشنطن، إنه من غير الواضح كيف وصلت الدبابير الآسيوية العملاقة، التي يبلغ طولها حوالي خمسة سنتيمترات، إلى الولايات المتحدة. وأوضحت لوكالة فرانس برس «عادة، تركب هذه الحشرات شيئاً ما (مثل حاويات الشحن) أو شخصاً ما بشكل غير طوعي».

ويشتبه العلماء بوجود عدد أكبر غير الحشرتين اللتين رصدتا في العام الماضي، ولذلك تم إطلاق حملة توعية عامة للمساعدة في جهود القضاء عليها. وتابعت سالب: «بمساعدة التوعية العامة والتشجيع على الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها، نأمل في الحصول على فكرة أفضل عن مكانها وكذلك القضاء عليها إذا استطعنا».

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