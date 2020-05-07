بالفيديو.. مدينة دبي للإعلام تدعو للمحافظة على الروح الإيجابية

المصدر: دبي - البيان

اجتمع شركاء أعمال مدينة دبي للإعلام لتوجيه رسالة تحفز الناس على الالتزام بالبقاء في المنزل والمحافظة على روح الإيجابية.

‎وشارك فيها هذا العمل والذي يسلط الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به مختلف وسائل الاعلام لنشر الوعي في هذه الظروف الاستثنائية. كل من مؤسسة دبي للإعلام، وإن إن بالعربية، وسي إن بي سي عربية، وصحيفة الرؤية،و تلفزيون الآن، وشبكة الإذاعة العربية.

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