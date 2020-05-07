«أسبوع موضة الكمامات»..لافتات الشوارع بدلاً من المنصات

المصدر: فيلنيوس - رويترز

تنظم فيلنيوس عاصمة ليتوانيا أسبوع موضة من نوع خاص يلائم وباء فيروس «كورونا»، من دون منصات لعرض الأزياء، بل مجرد لافتات، ومن دون أزياء أنيقة وإنما كمامات.

ونُشرت 21 لافتة في أنحاء المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) تعرض صوراً لرجال ونساء وأطفال، يضعون كمامات ضمن ما يطلق عليه «أسبوع موضة الكمامات». وجميع سكان ليتوانيا مُطالبون بوضع الكمامات في الخارج كونه إجراء وقائياً من انتشار مرض (كوفيد 19)، الذي يصيب الجهاز التنفسي والناجم عن فيروس «كورونا».

ويختار التصاميم أعضاء في مجموعة محلية على موقع «فيسبوك» دشنتها مصممة الأزياء يوليا يانوس، لتبادل التصاميم الحديثة للكمامات ونصائح لصنعها في المنزل. وقالت المصممة التي تبلغ من العمر 50 عاماً «الكمامة طريقة جيدة لتُظهر إبداعك وتعبر عن نفسك، وصنعها نشاط جيد بينما أنت جالس في المنزل مع الأطفال».

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