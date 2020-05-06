أزياء مميزة لمساندة العاملين في قطاع الصحة

المصدر: دبي - البيان

اجتمع مصممو أزياء الإمارات معاً، لابتكار تصميمات تحاكي «كتب التلوين»، مستوحاة من فترة الحظر الاجتماعي، وتُطبع هذه التصاميم على التي شيرتات أو القمصان الخاصة التي يمكن لجميع أفراد العائلة والأشخاص القيام بتلوينها، حسب رغبتهم، خلال فترة الحظر الاجتماعي.

تم إنشاء مبادرة CreateNations www.createnations.com، في غضون أسابيع، تحت رعاية براير برسيتدج ذ.م.م، وتم التصريح بها من قبل دائرة الشؤون الإسلامية.

وصرحت مؤسسة الشركة، براير برسيتدج «بينما نبقى في البيت من أجل الصالح العام، نتذكر المهنيين العاملين في قطاع الصحة، الذين يعملون بلا كلل للحفاظ علينا وعلى سلامتنا. هناك نقص حاد في معدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي.

وسنقوم بالتبرع بنسبة 100 % من عائدات CreateNations، لمؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، لصالح العاملين في القطاع الصحي، الذين يحاربون تفشي جائحة وباء كوفيد 19».

تأتي التصميمات في مجموعة من الستايلات التي تناسب الأطفال والكبار، للاستمتاع بالتلوين، ومن ضمنها التصميم الشهير «Stay Home»، من قبل فاطمة ملا، «Not All Heroes Wear Capes»، من قبل ناكي مصطفى، «Pandemic»، من قبل ماريا لي، و«Quarantine Fashion»، من قبل آمامودا.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز