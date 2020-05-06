منازل سكان ميشيغان تتزين بأضواء رمضان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

اختارت بلدة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية القيام بمبادرة جميلة للاحتفال بشهر رمضان، بالرغم من إجراءات الحجر المتبعة، فتزيّنت المدينة ذات أكبر تعداد للمسلمين في أمريكا بآلاف الأضواء ضمن مسابقة أضواء رمضان.

ومع أن تفشي «كوفيد 19» أخلّ بعدد من الاحتفالات التقليدية بمناسبة الشهر الكريم كالاجتماع والصلاة في المساجد ومشاركة ألذ الأطباق مع الأصدقاء والأحبة، إلا أنه لم يمنع 65 عائلة منذ إطلاق المسابقة في 23 أبريل الماضي من ملء بيوتهم بصنوف الزينة المبهرجة والمصابيح الملونة.

ويمكن لسكان البلدة أن يختاروا أثناء التصويت على أجمل زينة رمضانية منزلهم أو دار جيرانهم مثلاً قبل 11 مايو، كما بإمكانهم التصويت على أي من منازل مقاطعات المدينة العشر. وسيتم الإعلان عن الرابح قبل عيد الفطر بنهاية رمضان، حيث سيحصل على سلة مليئة بالأطايب من أحد المطاعم المحلية.

وكان رازي جافري صانع الأفلام الذي يعمل لدى مؤسسة الدراسات العربية الأمريكية قد أطلق هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من المنظمات الإسلامية المحلية لتشجيع سكان ديربورن في زمن تفشي فيروس «كورونا».

وقال جافري في السياق: «يشكل هذا المشروع المزيج المثالي بين الثقافتين الأمريكية والمسلمة. ويشكل المسلمون الأمريكيون جزءاً هاماً من نسيج الثقافة الأمريكية وليست المبادرة إلا التعبير الأبرز عن ذلك».

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