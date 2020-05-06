القهوة من «أفضل» الأسمدة العضوية

المصدر: (دبي-البيان)

يؤكد الخبراء أن النباتات تنمو بشكل أفضل مع القهوة، وأننا يجب أن نعتمدها لنسقي بها كونها مخزناً من العناصر المغذية التي تساعد النبات على النمو.

ويشير إلى أن النيتروجين الموجود بالقهوة يعمل كسماد عضوي ويعزز عملية النمو لأنه يحارب الطفيليات والبكتيريا. كما يحتوي على عنصري المغنيزيوم والبوتاسيوم اللذين يضمنان صحة النباتات.

يجب التأكد من أن تكون القهوة باردة لدى وضعها على النباتات وأن تكون مخففة بمقدار نصف فنجان من القهوة مع نصف فنجان من المياه. كما يجب ألا تتكرر العملية لأكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

أما ثفل القهوة فيحتوي على 2 % من النيتروجين ويشكل إضافةً رائعةً للتراب بالحديقة.

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