بالفيديو.. قصة قط قرر تغيير حياته للأبد

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

اتخذ قط متشرد موقفاً من الوضع الذي يعيشه، فقرر أن يبذل جهداً إضافياً للحصول على بعض التعاطف والغذاء، ومن يدري، فربما أسر قلب شخص يمنحه مسكناً وغذاء يومياً دون عناء.

كان قط الشوارع هذا يجوب شوارع العاصمة المكسيكية، حسب صحيفة "مترو" اللندنية، يحتال بذكائه للحصول على طعامه، حيث اهتدى لفكرة مقتضاها أن يتبع زبائن المحال التجارية على أمل أن يشتروا له بعض الطعام الخاص بالقطط.

ظل القط على هذا الحال إلى أن ظهرت امرأة كانت تمارس كرة القدم، هي معلمة الابتدائية تانيا ليزبيث سانتوس كوي توفا (33 عاماً)، والتي لاحظت أن القط المتشرد يحدق فيها من الجهة المقابلة للشارع.

دفع الفضول تانيا للاتجاه نحو القط، مشغلة كاميرا هاتفها الجوال لتسجل المشهد، وما إن اقتربت منه حتى بدأ القط في السير أمامها، ليدخل بها إلى متجر قريب، ثم اتجه بها إلى منطقة طعام الحيوانات الأليفة، وأشار إلى الوجبة التي يريدها.

ذهلت تانيا من فعل القط العجيب، فقررت التحقق ما إذا كان له مالك أو أصحاب ربما ضل طريقه عنهم، واكتشفت أنه قط شوارع بلا منزل ولا صاحب، فقررت تبنيه وأطلقت عليه اسم "رابيت".

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