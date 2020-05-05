قناة الصينية العربية تحتفي بشهر رمضان

المصدر: دبي – البيان

تحتفي قناة الصينية العربية (CATV) بشهر رمضان، بعرض برامج جديدة مترجمة إلى العربية انطلاقاً بباقة «مسرح بكين» في الفترة الذهبية على تمام الساعة الثامنة مساء كل يوم.

وتشمل هذه الباقة أعمالاً سينمائية وتلفزيونية مقدمة من طرف ثلاث هيئات مختصة في مجال السينما والتلفزيون وهي تشانغشين للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وبيرفكت وورلد، وهايرون للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وتولت قناة الصينية العربية تعريبها، وستبث على شاشتها.

«مسرح بكين» هي باقة ضخمة أخرى من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الصينية، تقدمها قناة الصينية العربية، وستقدم هذه الباقة للمشاهدين العرب أعمالاً سينمائية وتلفزيونية صينية، تتناول مواضيع متعددة تشمل دراما الأسرة والكوميديا والدراما العصرية والدراما التاريخية.. إلخ، التي تلبي ولع المشاهد العربي.

وستشمل هذه الباقة نحو 20 عملاً تلفزيونياً متميزاً من بكين منها على سبيل المثال «الشباب المثالي»، «شفرة النار الزرقاء»، «أسطورة أبطال الكوندور»، و«حياة الأم».. إلخ.

«الشباب المثالي» سيكون العمل التلفزيوني الأول ضمن باقة «مسرح بكين»، وستعرض منه حلقتان كل مساء ابتداء من الساعة 8 مساء، ويتناول هذا المسلسل التلفزيوني قصة 18 خريجاً جامعياً من مناطق مختلفة من الصين، يمثلهم فنغ تشنغ وتدور وقائعها في ستينيات القرن العشرين، حيث قام هؤلاء بعمل جبار غيّر من وجه الطبيعة، فزرعوا غابة على مساحة عشرة آلاف هكتار في الصحراء لتكون بذلك أكبر غابة اصطناعية في العالم.

وفي خضم الحياة والعمل كان الاعتناء المتبادل والحرص على الآخر ومساعدته سمة فنغ تشن ورفاقه، ثم تحولت مشاعر رفقاء السلاح الأصلية إلى صداقة وقصة حب.

رئيس مجلس إدارة مجموعة فيرست فيديو ورئيس مجلس إدارة تلفزيون الصينية العربية قال: «خلال شهر رمضان يميل الناس لمشاهدة البرامج التلفزيونية، ونحن متحمسون لإطلاق برامج جديدة ذات محتوى راق يليق بالذائقة العربية».

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