وفاة مفاجئة لفنانة مصرية شابة بعد طلبها الدعاء عبر فيسبوك

المصدر: البيان الإلكتروني

صدم الوسط الفني في مصر بالوفاة المفاجئة للفنانة المصرية الشابة ماهي نور، بسبب هبوط حاد في ضغط الدم حسب"RT arabic".

وذكر زوج الفنانة الراحلة أنها توفيت في منزلها فجر اليوم الثلاثاء بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية لم تعرف أسبابه، وقبل نقلها إلى المستشفى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوج الفنانة الشابة، ماهي نور، حيث كان يبكي بعد موتها المفاجئ دون سبب واضح.

وجاء رحيل ماهي نور في وقت لا تزال تقوم فيه بتصوير مشاهد مسلسل 30 ليلة وليلة".ووسط صدمة من زملائها في الوسط الفني نعي عدد من الفنانين ماهي، لرحيلها المبكر في عمر الشباب.

وآخر ما كتبته الفنانة الراحلة ماهي نور، على حسابها في فيسبوك: "دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في استجابة أنا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".

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