«اعتقال» نمر ثلجي نادر في الهند

المصدر: (شيملا (الهند) - أ ف ب)

تم الإمساك بنمر «سنو ليوبارد» نادر أثناء هجومه على الماشية في قرية نائية في جبال هملايا الهندية، لكنه سينقل إلى حديقة حيوانات بدلاً من إطلاق سراحه، وفق ما أعلن مسؤولون الأحد، ما أثار غضب الناشطين.

وعثر على هذا الحيوان المهدد بالانقراض السبت بعدما حوصر داخل حظيرة أغنام في قرية في ولاية هيماشال براديش في الهند.وأوضحت مسؤولة الحياة البرية في الولاية، سافيتا شارما، أن نمر الثلج، لم يعد إطلاقه ممكناً لأن الحادث تضمن «نزاعاً بين الحيوانات البرية والبشر»، مضيفة أنه سيتم نقله إلى حديقة حيوان في التلال الواقعة خارج عاصمة الولاية شيملا.

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