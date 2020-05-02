"كريستيز" تعرض نيزكاً للبيع

المصدر: البيان الإلكتروني

عرضت دار كريستي للمزادات البريطانية نيزكاً تم العثور عليه في الصحراء الواقعة بين موريتانيا والجزائر، للبيع بمبلغ 2.5 مليون دولار بحسب "ديلي ميل".

القطعة التي تم العثور عليها قبل عامين، تزن نحو 30 رطلاً، ويعتقد أنها من مخلفات اصطدام نيزك أو مذنب بالقمر.

وتعد الصخور القمرية مادة نادرة تستخدم في الأبحاث المتعلقة بالفضاء وعلومه، وهذه القطعة المعروضة هي خامس أكبر صخرة قمرية يعثر عليها على سطح الأرض.

وغير معروف حتى الآن بالضبط الطريقة التي وصلت بها القطعة إلى دار المزادات البريطانية في لندن، وما إذا كانت قد خضعت لإجراءات نقل قانونية في موريتانيا أو الجزائر.

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