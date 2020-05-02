وسط بروكسل مملكة للمشاة

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعلنت متحدثة باسم عمدة العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، أنه سيتم تحويل وسط المدينة إلى منطقة للمشاة وركوب الدراجات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، في حين سيسمح للسيارات وقطارات الترام والحافلات بالمرور بسرعة أقصاها 20 كيلومتراً/‏ ساعة.

وقالت المتحدثة وفاء هميش إن القرار يتزامن مع تخفيف جزئي لتدابير الإغلاق في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد بدءاً من بعد غد. وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «قررنا انتهاز الفرصة».

وبموجب القواعد الجديدة، سيسمح للمشاة بالسير في الشوارع، مما يسهل مراقبة الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز