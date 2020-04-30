العالم يبحث عن علاج "كورونا" في "غوغل"

المصدر: برلين - د ب أ

لاحظ باحثون في دورية "جاما للطب الباطني"، التابعة للجمعية الطبية الأمريكية، زيادة هائلة في عدد عمليات البحث على محرك البحث "غوغل" عن دواءين للملاريا عقب توصية بهما كعلاجين محتملين للفيروس، من مؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك، ثم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجد فريق البحث بقيادة مايكل ليو، من جامعة أوكسفورد البريطانية، أن عمليات البحث التي قام بها أشخاص يبحثون عن دواء "كلوروكين" قد زادت بنسبة 442%، وارتفعت عمليات البحث عن "هيدروكسي كلوركوين" بنسبة 1389%.

وقال معدُّو الدراسة: "يمكن أن تؤدي الموافقات إلى استخدام بدون إشراف للمنتجات ذات العواقب الخطرة على الأشخاص الذين يتناولونها، ويمكن أن يؤدي تخزين هذه الأدوية إلى نقصها بالنسبة إلى أولئك الذين يحتاجونها إليها لأسباب صحية مشروعة".

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