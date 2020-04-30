صوت شيخ المؤذنين علي مُلا يصدح مجدداً في الحرم المكي

المصدر: البيان الإلكتروني

بصوته العذب عاد صوت شيخ المؤذنين الشيخ علي أحمد مُلا ليصدح مجدداً بين أرجاء الحرم المكي الشريف، حيث نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة عبر "تويتر" فيديو للشيخ وهو يؤدي الأذان.

ونشر حساب منطقة مكة المكرمة بعض التفاصيل عن حياة الشيخ "ملا" وقالت إنه ولد ولد عام 1366ه بمكة المكرمة في عائلة اشتهر معظم أفرادها بالعمل مؤذنين بالحرم المكي، والتحق رسميًا بالعمل مؤذنًا عام 1975م وهو صاحب نبرة صوتية مميزة ويعد أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي الشريف.

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