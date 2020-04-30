«نباتات متوهجة» بفضل جينات الفطر

المصدر: دبي - البيان

النباتات المضيئة ليست بالأمر الجديد، حيث سبق للعلماء أن توصلوا إليها باستخدام جينات ضيائية حيوية موجودة في البكتيريا، لكن المشكلة أن سطوع الضوء كان ضعيفاً جداً. ومؤخراً، نشرت مجلة «بيوتكنولوجي نايتشر» بحثاً، حول تقنيةً جديدةً قائمة على الحمض النووي الموجود في نبات الفطر، بناء على اختبارات قامت بها كل من كارين ساركيسيان وإيليا يامبولسكي من الأكاديمية الروسية.

استخدم الباحثون الحمض النووي «دي إن إيه» لنبات الفطر المشع، لابتكار نباتات تشع بشكل أقوى 10 أضعاف من النباتات السابقة، المزودة بطاقة البكتيريا. وتصف العالمتان، من خلال البحث، نباتات التبغ التي خضعت للتعديل الجيني، لتكشف عن نظام ضيائي مكتشف حديثاً موجود في الفطر. وقد اختيرت نبتة التبغ بسبب تركيبتها الجينية البسيطة وسرعة نموها، علماً بأن التقنية المستخدمة، يفترض أن تنجح مع بقية أصناف النباتات. وترتكز العملية على عنصر أساسي، يتمثل في مركب حمض الكافييك العضوي، الموجود في كافة النباتات.

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