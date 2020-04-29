طفلة شبه مشلولة تدعم الخدمات الصحية

المصدر: إعداد- فاتن صبح

الفوارق قد تكون كثيرةً ربما بين الكابتن توم مور وديزي بريغز ابنة السنوات الثلاث إلا عكازات المشي وحسّ المسؤولية والعطاء. فديزي التي ألهمها مور بعد أن أخبرها الأطباء بأنها لن تستطيع المشي مجدداً بسبب تشقق العمود الفقري، تحدّت العالم أجمع وواظبت على الخروج كل يوم برغم أمطار شمال لندن وبردها، مرتديةً ألوان قوس قزح متكئة على عكازات المشي خاصتها لتمشي 25 متراً وتردّ الجميل بجمع التبرعات لطاقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية وجهوده في مكافحة وباء كورونا.



ذكرت صحيفة «ذا صن»، كان المبلغ المنشود يقدر بنحو 100 جنيه إلا أن المجموع بلغ في الأيام الأولى للتحدي ما يفوق 3500 جنيه إسترليني وذلك بعد انتشار قصة جهود ديزي المبذولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الإطار قالت ريا، والدة الفتاة البالغة 34 عاماً: «قيل لنا إنها لن تتمكن على الأرجح من المشي، إلا أن ما تفعله اليوم مذهل. إنها بغاية الشجاعة والابتسامة لا تفارق وجهها».

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