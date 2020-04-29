«توتر شديد» بين طائرين يحصد «جائزة الطبيعة» للتصوير

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فازت الصورة التي كان قد التقطها البريطاني، كيث بانستر، لأحد طيور الدخلة الصغار وهو يتصدى بقوة وحزم لطائر الوقواق الطفيلي، بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية لصور الطبيعة.

وفي تلك الصورة الرائعة، تمكن المصور البالغ 69 عاماً، من التقاط لحظة التوتر الشديد بين الطائرين انطلاقاً من مخبئه عند ساعات الفجر الأولى في مدينة يورك ببريطانيا. وقال المصور لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنه استيقظ عند الساعة الثالثة والنصف صباحاً، ولم يكن قد مضى على وجوده في مخبئه فترة طويلة عندما هبط ذكر الوقواق على غصن أمامه تماماً، ثم ظهر طائر الدخلة على حين غرة، وبدأ بمهاجمة الوقواق الذي تفاجأ.

ويتعين على طيور الدخلة وغيرها من الطيور الصغيرة أن تأخذ حذرها من الوقواق، التي تضع بيضها في أعشاش طيور أخرى لخداعها في تربية فراخها. هذا ويذكر أن تلك الصورة فازت على مئات الصور المشاركة في المسابقة العالمية التي تديرها جمعية مصوري الطبيعة والحياة البرية الدوليين من أنحاء العالم.

وقد حلت صورة المغامرة كريستين ماثيوز لمستوطنة البطريق «الإمبراطور» على جزيرة «سنو هيل» بالمرتبة الثانية. كما برزت صور أخرى مذهلة، مثل لقطة لقرد في غابة ببنغلاديش، وصورة لسحلية زرقاء زاهية جاثمة على صخرة بسلطنة عمان، وشعاع ضوء ينزلق عبر الأراضي الضحلة في جزر كايمان.

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