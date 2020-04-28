قوالب حلوى غريبة نجت من كورونا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

سواء ظننتها مقرفة أو مبتكرة أو جميلة فإنها واقعية وترتبط بثيمة حفلات زفاف تعود لعدد من المتزوجين قبل ضربة كورونا.

وقد شارك هؤلاء كعكات الزفاف وتباهوا بها عبر الإنترنت فيما حصدت هي بالفعل عدداً من المشاركات والتعليقات وعلامات الإعجاب والتعجب... كيف لا وأحدها يصور عروسين يقتلان الزومبي يوم زفافها، وآخر يجسّد ضريحاً كتب عليه «إلى أن يفرّق الموت بيننا» مع أيدي العروسين المفترض أنهما توفيا مضرجين بالدماء.

سيارة مسافرة عبر الزمن من تصنيع شركة ديلوريان زينت قالب حلوى عروسين بريطانيين أسعفهما الحظ بأن أجريا حفل زفافهما قبل الوباء. وشارك ثنائي آخر صورة قالب من نوع التحفة الفنية المصنوعة من قطع الليغو أبدعها متجر للحلويات في لندن.

وصوّر آخر عروساً تجرّ عريسها من أمام الشاشة بينما يمارس لعبة فيديو. وظهر عروسان آخران هما الأميرة ليا وهان سولو بجانب سفينة «ميلينيوم فالكون» الفضائية الخيالية.

لا شك أن محبي فيلم حرب النجوم سيرغبون بشدة أن تقع أيديهم على قالب الحلوى هذا مضاعف اللذة.

وعلى قالب آخر من أربع طبقات يقف عروسان يقاتلان الزومبي في حين يقف آخران عند أعلى تحفة حلويات مصنوعة من قطع الليغو قيد الانتهاء. ويدخل ثنائي متزوج حديثاً آلة الزمن من مسلسل «دكتور هو».

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