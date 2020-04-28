«مزهرية الفن» تقديراً لأبطال الرعاية الصحية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

شيّد الفنان الأمريكي، ستان هيرد، مجسماً على شكل مزهرية، في ولاية كنساس بالولايات المتحدة أخيراً، كعربون تحية وتقدير لأبطال الرعاية الصحية على الجبهة الأمامية في القتال ضد فيروس كورونا.

هيرد أعرب لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية، عن أمله في أن يذكرنا العمل الفني بإنسانيتنا المشتركة التي طفت على السطح أخيراً بسبب الوباء.

وكان الفنان يبدع لوحات من الأرض على مدى 45 عاماً، وقد صنع خلال مشوراه الطويل أشياء كثيرة، من بينها قطعة فنية كبيرة على مساحة 4 فدادين في جنوب غرب الصين. لكن هذا العمل مختلف قليلاً. يضم العمل الفني الذي أطلق عليه «تكريماً للمرابطين على الجبهة الأمامية»، والذي يغطي نصف فدان، 10 أزهار تنتمي إلى «القنفذية الأرجوانية» موضوعة داخل إناء مكتوب عليه، عبارة «شكراً لكم».

وقال هيرد عن المجسم الذي انتهى من صنعه في ستة أيام: «أعتقد أننا أكثر وعياً الآن بتعاطف جيراننا وأولئك الأشخاص الذين كنا نعتبر عملهم من المسلّمات»، مضيفاً: «ليس عمال الرعاية الصحية فحسب، بل أيضاً أشخاص مثل رجال الإطفاء».

وكانت النتيجة عملاً يذكر الإنسانية بإنسانيتها، ويواجه الظروف التي فرضها فيروس كورونا. وقال إنه أثناء إنجاز العمل فقدت النبتات بتلاتها، فصنع بتلات القطعة باللون الأخضر، لكن هذا لم يزعجه، مضيفاً: «فني هو عبارة عن رقص مع الطبيعة».

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