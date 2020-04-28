«قهوة مخفوقة» تجتاح العالم الافتراضي أثناء الحجر

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

من رحم العزلة، ولد جنون القهوة المخفوقة ذات المنشأ الكوري الجنوبي، وتدعى «دلغونا»، لتتفشى عبر مواقع التواصل، حيث نادراً ما تتصفح «انستغرام»، «تيك توك» و«فيسبوك» دون أن تمرّ على مقطع فيديو لأحدهم يخفق السكر والقهوة الفورية قبل أن يتوّجه بالحليب المثلج ليصنع شراباً رغوياً يعرف بقهوة دلغونا، التي باتت وفق «غوغل ترندس» الأكثر بحثاً في العالم متفوقة على ما عداها.

لكن لماذا اجتاحت الدلغونا عالم الإنترنت وحلقت دائرة البحث عنها إلى 1800 % في مارس الماضي وسجلت ارتفاعاً آخر بنسبة 1700 % إضافية في أبريل. يقال إن اسم القهوة مأخوذ من نوع حلوى مشابهة في كوريا الجنوبية. وقد اكتسبت على الأرجح شهرتها بسبب جاذبية الشكل أولاً كعنصر فائق الأهمية على الإنترنت ولأنها تتمتع بكافة المواصفات الجنونية المرتبطة بعزلة «كوفيد 19».

أي أنها طريقة للحصول على قهوة تتخذ مظهر تلك التي تقدمها المقاهي ويمكن صنعها بمكونات فورية. لذا فإنها وكغالبية الموضات السائدة عبر مواقع التواصل تتعلق بما يمكننا مشاركته عبر الشبكة وما يمكننا القول بأنه صنيع أيدينا ونتاج خبرتنا بالرغم من أننا عالقون في منازلنا.

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