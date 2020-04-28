هواة «الألعاب» يجتهدون لإيجاد أدوية للوباء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انضم لاعبو ألعاب الفيديو الإلكترونية، أخيراً، إلى السباق لإيجاد أدوية لجائحة «كوفيد 19» ضمن مشروع مبتكر مع العلماء الذين كشفوا بأن الأدوية اللازمة للحد من تفشي «كورونا» يمكن أن تأتي من الانخراط في لعبة ألغاز مصممة خصيصاً من قبلهم، والفكرة قد تبدو جنونية، يفيد موقع إخباري.

تتحدى اللعبة التي تسمى «فولد إت» اللاعبين لمساعدة العلماء في العثور على بروتينات جديدة، من خلال حل ألغاز معقدة في شكل ثلاثي الأبعاد، أو إيجاد أشكال جديدة خاصة بهم، ثم يقوم العلماء بمشاهدة البيانات لرؤية ما إذا تمكن أي من اللاعبين العثور على شيء، مثل تصميم بروتين قابل للتطبيق.

يضع مبتكرو «فولد إت» اللعبة مرة أخرى للاستخدام في محاولة لاكتشاف بروتين آخر يلائم ثقب القفل نفسه، لمنع الفيروس من الوصول إلى الخلايا.

قال أحد العلماء في المشروع، الدكتور برايان كوبنيك لصحيفة «سيدني مونينغ هيرالد»: «عليه أن يلتصق بالفيروس، وليس أن يفعل الكثير غير ذلك». وفيما هذا لا يمثل لقاحاً أو علاجاً لفيروس «كورونا»، لكنه قد يمنح المرضى فرصة قتال أكبر بكثير، ومن شأنه أن يمنح اللاعبين إجابة فعالة عندما يقال لهم إن ألعاب الفيديو الإلكترونية لا تنفعهم.

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