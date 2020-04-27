دبي من الفضاء بعدسة ناسا

المصدر: البيان الإلكتروني

التقط أحد رواد محطة الفضاء الدولية لقطة رائعة تبرز منطقة نخلة جميرا ونخلة جبل علي وجزر العالم في دبي، وذلك خلال مرورها فوق سماء دولة الإمارات.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هذه اللقطة المأخوذة من الفضاء، والتي تبرز معالم دبي الشهيرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

والتقط رائد الفضاء في وكالة ناسا، كريستوفر كاسيدي، صورتين لمشاهد من دبي على متن محطة الفضاء الدولية خلال مرورها فوق سماء دولة الإمارات.

ومن محطة الفضاء الدولية، شارك كاسيدي الصورتين مع متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستغرام".

وعلّق كاسيدي على الصورتين قائلاً إنه "دائماً هناك منظر رائع عندما تحلق فوق الإمارات".

وكتب كاسيدي في تعليقه أنه "من الملهم مشاهدة الرحلة الأولى لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري"، متمنياً رؤية رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية قريباً.، وفق (سي. ان. أن عربية).

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز