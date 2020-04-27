الحكومة الفنلندية تعقد مؤتمراً صحفياً لتجيب على أسئلة الأطفال!

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

عقدت الحكومة الفنلندية أخيراً مؤتمراً صحافياً افتراضياً بحضور رئيسة الوزراء سانا مارين ووزيري التعليم والثقافة، ولكن هذه المرة لم يكن موجهاً للصحافة بل للأطفال للإجابة عن استفساراتهم خلال أزمة فيروس "كورونا".

اعتاد معظم الأطفال حالياً حضور مؤتمرات الفيديو الصفية وتسليم المقالات عبر الإنترنت. وفي فنلندا وتحديداً في ٢٤ أبريل الماضي أوكل عدد من المعلمين مهمة فريدة لطلابهم، وطلبوا منهم المشاركة في مؤتمر صحافي مع الحكومة.

لم يكن هذا مجرد حدث إعلامي، الصحفيون الذين يسألون الأسئلة عبر رابط الفيديو كانوا أطفالًا، نقلاً عن موقع "ذس إز فنلاند". وبرز سؤال مهم جال في خواطر العديد من أولئك المراسلين الصغار كما يمكننا تسميتهم، وهم يعبرون في سنهم عن مخاوفهم التي تشغل بال أكثر من نصف مليون تلميذ في فنلندا، بتساؤل أبرز "متى يمكننا العودة للمدارس؟". لينظر الوزراء مباشرة إلى الكاميرا ويقدموا إجاباتهم.

عقد المؤتمر الصحفي باللغتين الفنلندية والسويدية، اللغتان الرسميتان الرئيسيتان لفنلندا، توازيها ترجمة آنية بلغة الإشارة الفنلندية.

أسئلة في أذهاننا

طرح سبعة أطفال الأسئلة، كممثلين لوسائل إعلام مختلفة.

وتراوحت القضايا بين "متى يمكننا العودة إلى المدرسة؟" و "هل سنكون قادرين على الذهاب إلى مدينة الملاهي هذا الصيف؟" وإلى "متى يمكننا زيارة أجدادنا والأقارب الآخرين؟" و "ماذا يمكننا أن نفعل إذا شعرنا بالتوتر أو الخوف بسبب الموقف؟".

لا شك أن العديد من الآباء والأجداد كانوا يراقبون باهتمام أيضًا. فبعد كل شيء، كانوا يوجهون أسئلة أطفالهم كما أن بعض الأسئلة عالمية يطرحها أي طفل حول العالم بصرف النظر عن عمره.

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