تغزل مشاهد «غوغل إيرث» بالخيطان

المصدر: (دبي - البيان)

مستلهمةً من المناظر الجوية عبر «غوغل إيرث»، طرّزت أنامل فيكتوريا روز ريتشاردس، لوحات، متأثرةً بريف ديفونشير البريطاني، حيث ترعرعت. وتستخدم فكتوريا الصوف والعقد الفرنسية وغرزات الأطلس، في عملية التطريز، لصنع مشاهد ولوحات «ملونة وإيجابية».

فيكتوريا البالغة من العمر 21 عاماً، تخرجت حديثاً في مجال العلوم الأحيائية، وتخطط للعمل في مجال علوم البيئة، كما تأمل في المضي قدماً في بتطوير مهاراتها الفنية. وتضيف قائلةً بأنها تودّ أن تبتكر المزيد من التفاصيل والأشكال، وأن تمنح عمقاً أكثر للوحاتها المطرزة، وأن تضفي إليها عنصراً ثلاثي الأبعاد، نقلاً عن «غارديان» البريطانية.

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