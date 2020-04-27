إبداعات الحجر..«تيك توك» ونباتات وممرات للسناجب

المصدر: (إعداد-فاتن صبح)

الإبداع عنوان مرحلة الحجر المنزلي وقصصه الأحدث والأكثر تأثيراً ورفعاً للمعنويات لا تنتهي.

لجأ ستيف بارلي أستاذ مدرسة متقاعد يبلغ من العمر 55 عاماً من هيرتفورشاير ببريطانيا إلى قطع خشب قديمة ليحوّل أجواء العزلة إلى تسلية متناهية متمثلة بمسارات موانع للسناجب في حديقة منزله. وقال معلقاً: «إذا استطعت أن أظهر تقديري للعمل الرائع الذي يقوم به الطاقم الطبي ورسم ابتسامةٍ على وجوههم ورفع معنوياتهم، فسأكون رجل سناجب سعيداً».

وفي إطار آخر، قام ستيفن روبنسون، بمساعدة ماري هيرست البالغة من العمر 93 عاماً وبريندا فينش ذات الأعوام الـ 82 بإطلاق سلسلة من الفيديوهات عبر منصة «تيك توك» حظيت بآلاف المشاهدات. وبدت هيرست في الفيديو الأول بعنوان تحدي «فليب ذا سويتش» الذي حظي بـ 20 ألف مشاهدة.

أما كريغ ساليفان المزارع المخضرم فقد أدرك في زمن الحجر أن لديه فائضاً من النباتات في حديقته، فأرسل أخباراً عبر منصة «نكستدور» للتواصل سائلاً جيرانه إذا ما كانوا يريدون بعضها، فانهالت عليه الطلبات. وانكب مع ابنته مارسيلا، على زراعة النباتات وتوزيعها ونجحا خلال أسابيع، في منح 230 شتلة لأكثر من 100 شخص.

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