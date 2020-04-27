«سي إن إن»: تصاميم ذكية لمكافحة «كوفيد ــ 19» في دبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت شبكة «سي إن إن» أن الجهة المنظمة لـ«معرض الخريجين العالمي»، وهو البرنامج الذي ينعقد في دبي على مدار العام والموجه للخريجين الجامعيين الذين يعملون على ابتكارات مؤثرة اجتماعياً، قد تمكنت أخيراً من تجميع لائحة من الابتكارات، بعد طرحها نسخة طارئة على وجه السرعة تسعى للتوصل إلى أفكار للتعامل مع جائحة الفيروس التاجي المستجد «كوفيد ـــــــــــــ 19».

وقد تراوحت الابتكارات في المعرض الذي يشكل احتفاء بالبراعة الأكاديمية، وفقاً لـ «سي إن إن»، بين البسيطة نسبياً مثل مقبض لتجنب لمس الأشياء باليدين العاريتين، والجريئة تقنياً مثل أنظمة تتبع ذكية للطعام. وكان أبرزها ابتكار خزائن ذكية ذات تعقيم ذاتي لموظفي المستشفيات، ومستودعات في الهواء الطلق.

كما ركز عدد كبير من التصاميم على دعم العاملين الرئيسيين مثل الطاقم الطبي وعمال التوصيل، فيما ركزت ابتكارات أخرى على توفير الحماية للجمهور، مثل ابتكار «خيمة عزل» منزلية عن أشخاص آخرين، وابتداع «بدلة وداع» تتوافق مع المعايير الصحية للمستشفيات.

وأفادت «سي إن إن» أن الجهة المنظمة لم تضع أي معايير على المتقدمين لتعظيم اتساع نطاق الابتكار.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز