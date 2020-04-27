شاي في مدغشقر لمواجهة «كورونا»

المصدر: أنتاناناريفو - أ ف ب

يجول جنود غير مسلحين على المنازل في أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، ويوزعون أكياساً من الشاي العشبي المحلي الذي يروجه الرئيس أندري راجولينا كعلاج فعال ضد فيروس كورونا.

هذا الشاي العشبي الذي يطلق عليه «كوفيد أورغانكس» مصنوع من نبات الشيح الذي أثبت فعالية في معالجة الملاريا إضافة إلى أعشاب محلية أخرى.

وقد طوّره معهد مدغشقر للبحوث التطبيقية ولكن لم يتم اختباره على نطاق واسع. وقال راجولينا خلال إطلاق هذا المنتج بشكل رسمي الثلاثاء «هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في سبعة أيام».

وأضاف بعد حصوله على جرعة منه «يمكننا تغيير تاريخ العالم بأسره. لقد تعافى شخصان إلى حد الآن بعد حصولهما على هذا العلاج».

وحذر علماء من الأخطار المحتملة من المشروبات العشبية غير المختبرة.

وقال مسؤولون عسكريين إن هذا المشروب العشبي أفضل من لا شيء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من العلاجات المنزلية غير المختبرة. وأضافت إن هناك «تجارب سريرية عدة جارية» لكل من الأدوية الغربية والتقليدية.

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