أنجبت توأماً وعمرها 68 عاماً

المصدر: دبي - البيان

تمكنت امرأة نيجيرية بعد انتظار طال نحو نصف قرن، من تحقيق حلم الأمومة، ولكن بعد أن بلغت من العمر عتياً، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي التفاصيل، باتت السيدة مارغريت أدينوجا أكبر أم في نيجيريا وأفريقيا، بعدما تمكنت من إنجاب توأمين وهي في عمر 68 عاماً. وبحسب صحيفة «ميرور» فإن مارغريت وزوجها نواه البالغ من العمر 77 عاماً قد رُزقا طفلان بعد زواج مستمر منذ نحو 50 عاماً، وبعد 3 محاولات فاشلة للإنجاب بواسطة تكنولوجيا أطفال الأنابيب.

وقال نواه: إنه لم يفقد الأمل يوماً هو وزوجته في أن تقر أعينهما برؤية طفل لهما، وإن هذا اليقين كان راسخاً لديهما منذ ارتبطا في العام 1974.

ووفقاً لتقارير محلية، فإن الزوجين كان قد أنفقا مدخراتهما وهم ينتقلان ين غرب أفريقيا وبريطانيا ودول أخرى، من أجل تحقيق رغبتهما في الإنجاب.

وبعد 46 عاماً من المحاولة وأربع جولات من عمليات التلقيح الصناعي، تمكنا من رؤية طفليهما التوأم في الأسبوع الماضي.

وقال نواه لشبكة «CNN»: «أنا حالم، وكنت مقتنعاً أن حلمنا هذا سيتحقق».

وكشف الطيبيب أديمي أوكونوو، الذي قاد عملية إنجاب الأطفال في مستشفى لاغوس التعليمي، عن وجود فريق متخصص في المستشفى كان يرصد مراحل وتطورات الحمل، بسبب عمر الأم. وأوضح أن مارغريت «بصفتها امرأة مسنة وأماً لأول مرة، فإن الحمل عالي الخطورة لا سيما أنها كانت ستنجب توأماً، لكننا تمكنا من متابعتها طبياً وصحياً بشكل جيد خلال فترة الحمل».