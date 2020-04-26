عادت إلى الحياة بعد خطأ أماتها

المصدر: (دبي - البيان)

تسببت سيدة عجوز في الإكوادور بـ«صدمة سعيدة» بعدما «عادت إلى الحياة» عقب شهر من «وفاتها» بمرض كوفيد19.

وبدأت القصة الغريبة في السابع والعشرين من شهر مارس الماضي، وذلك عندما شعرت ألبا ماروري غراندا، البالغة من العمر 74 عامًا، بضيق في التنفس وحمى، بعدما وصلت درجة حرارتها إلى 42 مئوية، مما حدا بأبنائها وأحفادها إلى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة.

وفي ذات اليوم أعلن الأطباء في مستشفى غواياكيل، عن وفاة المريضة، وأبلغوا أقاربها أنها ماتت عقب دخولها في غيبوبة.

وفي الواقع، فقد خلط الأطباء أسماء المرضى، وأعطوا الأسرة جثة شخص آخر بينما بقيت المرأة في غيبوبة في المستشفى، وقضى أقارب ألبا ما يقرب من شهر مع رماد جثة مجهولة، في انتظار رفع حالة الطوارئ بسبب الجائحة، لدفن الرماد.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن صحف الإكوادور أن الجدة عادت من الغيبوبة يوم الجمعة لتخبر الممرضة باسمها، ورقم هاتف أختها.