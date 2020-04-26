جندي بعمر المئة يتصدر قوائم الأغاني

المصدر: (لندن - أ ف ب)

حقق جندي بريطاني سابق، يبلغ 99 عاماً شهرة بعدما جمع الملايين للعاملين الصحيين، الذين يحاربون فيروس «كورونا»، ليصبح أكبر فنان يتصدر تصنيفات الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.

وبيعت 82 ألف نسخة من العمل الذي يقدم فيه المحارب السابق توم مور أغنية «يول نيفر ووك الون» الواردة في مسرحية غنائية، عرضت عام 1945، وفقاً لوكالة «برس أسوسييشن». وقال مور، الذي خدم في الهند خلال الحرب، على حسابه في «تويتر»: «إنه أمر مدهش». وأعلنت موسوعة «غينيس» أن مور حطم الرقم القياسي بجمع أكبر مبلغ مالي في مسيرة خيرية فردية، بعد تمكنه من حصد أكثر من 27 مليون جنيه استرليني.