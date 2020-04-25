بشرة خير.. دراسة سنغافورية تتوقع انتهاء فيروس كورونا في الإمارات 15 مايو المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

مراكز البحث العالمية المعنية بنشر دراسات حول الأوبئة في العالم تتوقع انتهاء فيروس "كوفيد-19" حول العالم في أوقات معينة ومتفاوتة بحسب الإجراءات التي اتخذتها الدول ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

ومن بينهم جامعة سنغافورة للتكنلوجيا والتصميم التي توقعت في دراسة أعدتها توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا في العديد من دول العالم، اعتماداً على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات.

وبحسب موقع قناة "الحرة" لم تتناول الجامعة جميع دول العالم، بل أخذت عينات من دول معينة بعضها عانت كثيرا من تفشي الوباء كالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإيران.

وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من هذا الشهر.

وتقول الدراسة إن الإمارات ستتخلص من جائحة كورونا في 15 مايو، والكويت في 29 مايو، والبحرين في الثالث من يونيو، وقطر في الثالث من يوليو.

وتضيف أن جائحة كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرابع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.

أما في باقي دول العالم فتتوقع الدراسة أن تنتهي أزمة الوباء في إيران في 10 مايو، وفي تركيا في 15 من مايو، وفي إيطاليا في الرابع من مايو، وبريطانيا في التاسع من مايو، وفي اسبانيا في مطلع الشهر ذاته، وفرنسا في الثالث من مايو.

في ألمانيا تقول الدراسة إن الجائحة ستنتهي في 30 من هذا الشهر، وفي الولايات المتحدة في 9 مايو، وكندا في 16 مايو.