فيتناميون يأكلون القطط السوداء بعد انتشار شائعة محاربتها كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى انتشار شائعة في المجتمع الفيتنامي تقول إن لحوم القطط السوداء تكافح وباء كورونا إلى شن حرب شعواء على هذه النوعية من القطط.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية التي نشرت الخبر فإن الانترنت امتلأ بمقاطع فيديو مصورة لكيفية إعداد القطة قبل تناولها للوقاية من كورونا، فكان البعض يقتلها ثم يضعها في ماء ساخن لتسلخ بعد ذلك وتطحن ويؤكل لحمها كعجين.

وفي فيديو آخر وضعت قطة حية في وعاء كببر ثم سكب عليها الماء المغلي، بينما وضع آخرون القطط المذبوحة في صف كبير في الشمس لتجف قبل عليها وسلخها.

وينصح الأطباء في فيتنام المرضى بتناول لحوم القطط على الرغم من عدم وجود دليل علمي على فعاليتها، في علاج أو الوقاية من كورونا.

وكانت الصين في بداية الأزمة قد تخلصت معظم الأسر فيها من حيواناتهم الأليفة من القطط والكلاب ليثبت بعد ذلك أنه ليس لها علاقة بالإصابة بكورونا، كما أصدرت الصين مؤخرا قرارات بمنع قتل وتناول بعض الحيوانات على رأسها الكلاب والقطط.

على الرغم من ذلك فإن هناك بعض الدول الآسيوية مثل فيتنام تتناول لحوم الحيوانات الأليفة، وبعد انتشار فاعلية القطط في القضاء على كورونا أصبحت متاحة في الأسواق والمطاعم للتوصيل للمنازل لحوم قطط مطحون وفي هيئة عجين.