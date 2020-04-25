عروسان يعقدان قرانهما وسط النباتات

المصدر: إعداد- نهى حوّا

خطط عروسان في كندا لحفل زفاف يضم 400 ضيف في 11 إبريل، ثم اجتاح فيروس كورونا العالم. وفيما اختار كثيرون تأجيل زفافهم، لم يرغب الثنائي مولي لين (30 عاماً) وسينغ–تشي لام (32 عاما) في التأجيل، وخططا على عجل لحفل زفاف في الموقع واليوم نفسه، وسط دفيئة جميلة مع والدي العريس، فيما راقب أهل العروس الزفاف عبر تطبيق الفيديو.

قالت مولي التي تنهي زمالتها في الأمراض المعدية لصحيفة «ذا مترو»: رغبت بزفاف كبير للاحتفاء مع العائلة، لكننا حصلنا في النهاية على مباركة الجميع، أكثر مما تخيلنا، مضيفة: أحببت الحفل الدافئ وفرادة زواجنا، ونحن متحمسون للاحتفال في يوم ما مع الأصدقاء والعائلة.

الثنائي التقيا خلال رحلة تسلق على الساحل الغربي على جزيرة فانكوفر في عام 2018. خططا لحفل زفاف كبير داخل قاعة ملحقة بدفيئة، ثم بحلول مارس، كانت إجراءات الحجر المنزلي قد حظرت اللقاءات لأكثر من 15 شخصاً. تمكنا من تأجيل الزفاف للعام التالي، لكنهما قررا بعد تفكير الاستمرار في حفل الزفاف في الموقع واليوم نفسه في 11 ابريل.

قال سينغ –تشي: كنا محاطين بألوف النباتات داخل دفيئة جميلة، فتصورنا تلك النباتات ضيوفنا. أقر بخسارة المال على تكاليف قابلة للتلف.