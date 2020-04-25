عاصفة نارية بعدسة «هابل»

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس تلسكوب هابل الفضائي، أصدر فريق ناسا صورة جديدة مذهلة تم التقاطها بواسطة التلسكوب لعاصفة نارية في مجرة مجاورة.

وتجمع الصورة الجديدة التي وصفت بأنها «نسيج من النجوم الوليدة الحارقة» السديم الأحمر العملاق NGC 2014 وجاره الأصغر NGC 2020، وكلاهما على بعد 163 ألف سنة ضوئية من الأرض، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويكوّنان جزءاً من منطقة شاسعة لتشكل النجوم في «سحابة ماجلان الكبيرة»، وهي مجرة تابعة بدرب التبانة.

وعلى الرغم من أن NGC 2014 وNGC 2020 يبدوان منفصلين في صورة الضوء المرئي التي التقطها هابل، إلا أنهما في الواقع جزء من مجمع تشكيل نجم عملاق واحد. ويهيمن على مناطق تكوين النجوم وهج النجوم على الأقل 10 أضعاف كتلة الشمس.