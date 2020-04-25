رحلة مشي بدأت منذ عامين تتحوّل إلى عزلة ذاتيّة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

في عام 2017، انطلق البريطاني كريستيان لويس في رحلة على الأقدام، بأمل السير على طول ساحل المملكة المتحدة، بما في ذلك الجزر التابعة لها، لكنه الآن في ظل الإقفال التام بسبب فيروس كورونا المستجد، يجد نفسه، بعد أكثر من عامين من انطلاق رحلته، عالقاً برفقة كلبه جت، على جزيرة غير مأهولة، تدعى هلتسي، مساحتها أقل من نصف ميل مربع (2.59 كيلومتر مربع). قال لشبكة تلفزيون «سي إن إن»: رحلة العودة إلى البر تستغرق نصف ساعة بواسطة مركب صغير. لكنه ينتظر الآن الوقت المناسب.

حصل كريستيان خلال إقامته على الجزيرة، على مساعدة من المحليين، وقد منحه أصحاب المنزل الوحيد في الجزيرة مفتاح منزلهم. وقال: عندما علمت العائلة بأنني أقيم في خيمة، قالوا لي إنهم أكثر سعادة في منحي مفتاح المنزل في حال أردت الدخول. المنزل من دون كهرباء أو موقد، فقط توجد الأمور الأساسية.

قال إن رحلته ذات طابع روحاني، وقد علمته الكثير عن نفسه. وهو يسمع تعليقات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص يتمنون لو أنهم على الجزيرة، لكن الأمور ليست سهلة كما يعتقد البعض، على الرغم من كونه في مكانه المفضل. فهو يحصل على مياه الشرب من صائد سمك يدعى فكتور، ويصطاد طعامه على الجزيرة مفتشاً عن بلح البحر. أما التسلية فمفقودة تقريباً.