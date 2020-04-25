أشعة الشمس تقضي سريعاً على «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أظهر بحث جديد أعلن عنه مسؤول أمريكي رفيع، أول من أمس، أن أشعة الشمس تقضي سريعاُ على فيروس «كورونا» المستجد، رغم أن الدراسة لم تُنشر بعد ولا تزال بانتظار إجراء تقييم مستقل لها.

وصرح مستشار وزير الأمن الداخلي للعلوم والتكنولوجيا وليام برايان للصحافيين في البيت الأبيض، أن علماء الحكومة توصلوا إلى أن للأشعة فوق البنفسجية مفعولاً كبيراً على الفيروس، ما يعزز الأمل بشأن تراجع تفشي «كوفيد 19» خلال الصيف. وقال إن «أبرز ملاحظة لدينا حتى الآن تتعلق بالقدرة القوية على ما يبدو لأشعة الشمس على قتل الفيروس، سواء على الأسطح أو في الهواء».

لكن البحث لم ينشر بعد لتتم مراجعته، ما يجعل من الصعب على الخبراء التعليق على مدى دقة المنهجية التي اعتمدها. ولطالما عرف بأن لدى الأشعة فوق البنفسجية أثراً تعقيمياً، لأن الأشعة تدمّر التركيبية الجينية للفيروسات وقدرتها على التكاثر.