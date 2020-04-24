جائحة «كورونا» تزحف على قطط أمريكا

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة أول من أمس، أن قطتين في نيويورك أصبحتا أول حيوانات أليفة تثبت إصابتها بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان صحافي: «كلتاهما مصابة بمرض تنفسي معتدل ومن المتوقع أن تتعافيا تماماً».

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة تلعب دوراً في نشر الفيروس في البلاد.

وأوضحت: «لذلك لا مبرر لاتخاذ إجراءات ضد الحيوانات الأليفة من شأنها الإضرار بها».

وانضمت القطط إلى القائمة بجانب النمور والأسود في نيويورك، وعدد صغير من الحيوانات الأخرى في جميع أنحاء العالم التي ثبتت إصابتها بالفيروس.