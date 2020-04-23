اقتناء حيوان أليف ليس حلاً للعزلة

المصدر: برلين - د ب أ

لا يوجد شك بشأن مدى الراحة، التي يشعر بها المرء من اقتنائه حيواناً في المنزل، خصوصاً في وقت مفزع عندما يكون الكثير منا عالقون في المنزل، بينما يجتاح فيروس «كورونا» العالم، إلا أن خبراء حقوق الحيوان يحذرون الأشخاص من اقتناء حيوان أليف على أنه حل للوحدة الناتجة عن التباعد الاجتماعي.

إذا لم تكن قادراً ومستعداً للالتزام بالمسؤولية طويلة المدى التي تأتي مع الحيوانات الأليفة، لا ينصح خبراء حقوق الحيوان بالبحث عن رفيق جديد في فترة الإغلاق في الوقت الحالي.

ويجب على مالكي الحيوانات أن يتخذوا قراراً بتحمل مسؤولية كائن حي، حسبما تقول هيستر بومرينينج من الرابطة الألمانية للرفق بالحيوان.