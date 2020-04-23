ملابس مستدامة من بيّاضات الفنادق

المصدر: إعداد: نهى حوّأ

حوّلت إحدى الشركات الصديقة للبيئة ملاءات أسرّة قطنية مصرية فاخرة عائدة لأحد فنادق لندن الحصرية، والتي كان مصيرها مكب النفايات، إلى قمصان بيضاء مريحة.

وفيما قد تبدو تلك القمصان البيضاء من نوع البياضات العادية، التي يمكن شراؤها من المتاجر الكبرى، بيد أنها في الواقع مصنوعة من مصدر له نصيبه من نفايات الشركات، وهو شراشف أسرة الفنادق.

وأفاد موقع إخباري أن شركة الملابس المستدامة «ارشيفيست» نفثت حياة في تلك البياضات القديمة للفنادق، بتحويلها إلى قمصان مريحة للعمل، وملابس غير رسمية للرجال والنساء.

أطلق الشركة رائدا الأعمال أوجين هايتسما وجوهانز اوفرهاوس،بعد أن تبين لهما أن أقمشة الأسرة قد تكون في وضعية ممتازة، لكن معظم الفنادق تحيلها بعد فترة إلى أقمشة بثقوب صغيرة أو بأضرار، فيما من الممكن إصلاحها بسهولة كبيرة.

وبعد التعرف على دورة حياة نفايات تلك الملاءات، تمكنت الشركة من توفير 200 كيلوغرام ما يصل إلى (440 رطلاً) من ملاءات الأسرة الفاخرة المصرية القديمة وإعادة تحويلها بالكامل إلى ملابس من مصادر مستدامة.

تقدم الشركة حالياً أربعة تصميمات مختلفة للقمصان، لكنها تأمل في توسيع خططها، وعلى الرغم من أن أسعارها قد تكون أغلى قليلاً من المعدل، إلا أن تلك الملابس لا تزال تشكل مثالاً على الطريقة التي يمكن لمصممين آخرين الحصول على موارد بمسؤولية أكبر.